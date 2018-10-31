"Реал" победил в Африке в первом матче после отставки Лопетеги

"Реал" в гостях разгромил "Мелилью" в матче 1/16 финала Кубка Испании (4:0). Голами отметились нападающие Карим Бензема, Марко Асенсио и Кристо Гонсалес, а также защитник Альваро Одриосола.

Этот матч стал первым для "королевского клуба" после отставки Хулена Лопетеги. Исполняющим обязанности главного тренера является Сантьяго Солари, ранее возглавлявший "Кастилью".

Отметим, что "Мелилья" представляет одноименный город-эксклав, расположенный на средиземноморском побережье Африки, который со стороны суши окружен Марокко.

Кубок Испании

1/16 финала

"Мелилья" - "Реал" - 0:4 (0:2)

Голы: Бензема, 28 (0:1). Асенсио, 45+1 (0:2). Одриосола, 79 (0:3). Гонсалес Перес, 90 (0:4).

"Реал": Навас, Серхио Рамос (Начо, 46), Одриосола, Санчес, Регилон, Себальос, Льоренте, Бензема (Вальверде, 46), Васкес, Асенсио (Гонсалес Перес, 83), Винисиус Жуниор.

Предупреждения: Санчес, 10. Васкес, 72.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.

31 октября. Мелилья. Стадион "Alvarez Claro".

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