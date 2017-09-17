"Реал" победил "Реал Сосьедад" и повторил рекорд "Сантоса", Родригес забил за обе команды

"Реал" выиграл у "Реал Сосьедад" в матче 4-го тура чемпионата Испании. Мадридцы забивают уже 73 игры подряд и повторили мировой рекорд "Сантоса" сезона-1962/63.

Отметим, что героем и антигероем первого тайма стал хавбек сансебастьянцев Кевин Родригес, сперва сравнявший счет в поединке, а спустя 8 минут забивший в свои ворота.

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4-й тур

"Реал Сосьедад" - "Реал" - 1:3 (1:2)

Голы: Майораль, 19 (0:1). Родригес, 28 (1:1). Родригес, 36 - в свои ворота (1:2). Бэйл, 61 (1:3).

"Реал Сосьедад": Рульи, Одриосола, Д.Льоренте, Элустондо, Родригес, Сурутуса, Ильярраменди, Хаби Прието (Хуанми, 69), Янузай (Агиррече, 77), Виллиан Жозе, Каналес (Вела, 57).

"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Эрнандез (Начо, 90+3), Модрич, Каземиру, Иско, Бэйл, Майораль (Васкес, 75), Асенсио (Себальос, 86).

Предупреждения: Д.Льоренте, 36. Асенсио, 38. Ильярраменди, 42. Янузай, 45+1. Каземиру, 64.

Судья: Иглесиас Вильянуэва.