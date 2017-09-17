"Реал" победил "Реал Сосьедад" и повторил рекорд "Сантоса", Родригес забил за обе команды

"Реал" выиграл у "Реал Сосьедад" в матче 4-го тура чемпионата Испании. Мадридцы забивают уже 73 игры подряд и повторили мировой рекорд "Сантоса" сезона-1962/63.
Отметим, что героем и антигероем первого тайма стал хавбек сансебастьянцев Кевин Родригес, сперва сравнявший счет в поединке, а спустя 8 минут забивший в свои ворота.
Чемпионат Испании
Ла лига
4-й тур
"Реал Сосьедад" - "Реал" - 1:3 (1:2)
Голы: Майораль, 19 (0:1). Родригес, 28 (1:1). Родригес, 36 - в свои ворота (1:2). Бэйл, 61 (1:3).
"Реал Сосьедад": Рульи, Одриосола, Д.Льоренте, Элустондо, Родригес, Сурутуса, Ильярраменди, Хаби Прието (Хуанми, 69), Янузай (Агиррече, 77), Виллиан Жозе, Каналес (Вела, 57).
"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Эрнандез (Начо, 90+3), Модрич, Каземиру, Иско, Бэйл, Майораль (Васкес, 75), Асенсио (Себальос, 86).
Предупреждения: Д.Льоренте, 36. Асенсио, 38. Ильярраменди, 42. Янузай, 45+1. Каземиру, 64.
Судья: Иглесиас Вильянуэва.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2017-2018/
Slim Taller
Наконец-то,Бэйл отличился.Закидушечка от Иско,и Бэйл на скорости 35 км убежал от защитника и успел подсечь мяч перед вратарём.
00:00
shpasic
а вот Русский Реал в этом туре не порадовал своих поклонников.
23:54 17 сентября