"Реал" победил "Малагу" благодаря голу Криштиану Роналду

"Реал" в матче 13-го тура чемпионата Испании одержал домашнюю победу над "Малагой" - 3:2. Победный гол забил Криштиану Роналду.

Отметим, что португалец не реализовал пенальти, однако смог добить мяч в ворота. Для него это второй гол в чемпионате. Последний раз он забивал 14 октября.

"Реал" занимает третье место в турнирной таблице. "Малага" идет 18-й.

Чемпионат Испании

Лига 1

13-й тур

"Реал" - "Малага" - 3:2 (2:1)

Голы: Бензема, 9 (1:0). Ролан, 18 (1:1). Каземиру, 21 (2:1). Чори Кастро, 58 (2:2). Криштиану Роналду, 76 (3:2).

Нереализованный пенальти: Криштиану Роналду (Реал), 76 (вратарь)

"Реал": Касилья, Марселу, Варан, Карвахаль, Вальехо, Кроос (Эрнандез, 81), Иско (Модрич, 62), Каземиру, Криштиану Роналду, Бензема (Майораль, 89), Васкес.

"Малага": Роберто, Росалес, Хуан Карлос (Байс, 36), Эрнандес, Диего Гонсалес, Адриан Гонсалес, Чори Кастро, Ресио, Кеко (Аньор, 66), Ролан, Пеньяранда (Борха Бастон, 61).

Предупреждения: Пеньяранда, 29. Адриан Гонсалес, 43. Марселу, 45.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

25 ноября. Мадрид. Стадион Santiago Bernabeu.