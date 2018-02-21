"Реал" победил "Леганес" и поднялся на третье место

"Реал" уверенно обыграл "Леганес" со счетом 3:1 в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Испании. Мадридский клуб поднялся на третью строчку в турнирной таблице, и отстает от идущего вторым "Атлетико" на 7 очков.

В составе победителей по голу забили Лукас Васкес, Каземиру и Серхио Рамос, у хозяев отличился Унаи Бустинса.

Чемпионат Испании

16-й тур

"Леганес" – "Реал" – 1:3 (1:2)

Голы: Бустинса, 6 (1:0). Васкес, 11 (1:1). Каземиру, 29 (1:2). Серхио Рамос, 90 – с пенальти (1:3).

"Леганес": Куэльяр, Тито, Бустинса, Сиовас (Мантовани, 46), Рико, Эль-Жар, Херард Гумбау (Рубен Перес, 46), Габриэл, Эрасо, Омар (Амрабат, 72), Бовю.

"Реал": Касилья, Карвахаль, Серхио Рамос, Варан, Эрнандез, Васкес, Каземиру, Ковачич (Себальос, 90+2), Иско (Льоренте, 87), Асенсио, Бензема (Бэйл, 76).

Предупреждения: Рико, 51. Серхио Рамос, 57. Куэльяр, 85. Рубен Перес, 86.

Судья: Гонсалес Гонсалес.

21 февраля. Леганес. Стадион "Estadio Municipal de Butarque".