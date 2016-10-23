"Реал" победил "Атлетик" и возглавил таблицу чемпионата Испании

"Реал" в домашнем матче 9-го тура чемпионата Испании победил "Атлетик" – 2:1. Решающий гол на 85-й минуте встречи забил вышедший на замену нападающий Альваро Мората.

Благодаря этому успеху "Королевский клуб" набрал 21 очко и возглавил турнирную таблицу.

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9-й тур

"Реал" - "Атлетик" - 2:1 (1:1)

Голы: Бензема, 7 (1:0). Мерино, 27 (1:1). Мората, 83 (2:1).

"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Пепе, Марселу, Ковачич, Кроос, Иско (Васкес, 65), Бэйл, Бензема (Мората, 75), Криштиану Роналду.

"Атлетик": Ираисос, Лекуэ, Эчейта, Ляпорт, Саборит (Икер Муниаин, 89), Иньяки Уильямс, Микель Рико, Сан-Хосе, Эрасо, Рауль Гарсия (Итурраспе, 76), Мерино (Сусаэта, 78).

Предупреждения: Эчейта, 31. Рауль Гарсия, 55. Мората, 87. Ляпорт, 87. Карвахаль, 90+4.

Судья: Иглесиас Вильянуэва.

23 октября. Мадрид. Стадион Santiago Bernabeu.