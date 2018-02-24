"Реал" - первая испанская команда, забившая 100 голов в сезоне

"Реал" стал первой испанской командой, забившей более 100 голов в текущем сезоне во всех турнирах. В матче 25-го тура чемпионата Испании против "Алавеса" (4:0) "Королевский клуб" забил 100-й, 101-й, 102-й и 103-й голы в сезоне.

"Реал" забил 62 мяча в чемпионате, 11 в Кубке Испании, 5 в Суперкубке Испании, 20 в Лиге чемпионов, 2 в Суперкубке Европы, 3 в клубном чемпионате мира.

На счету "Барселоны" 92 гола: 62 в примере, 19 в Кубке Испании, 10 в Лиге чемпионов, 1 в Суперкубке Испании.

При этом "Реал" занимает третье место в чемпионате Испании. "Барселона" является лидером.