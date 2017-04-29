"Реал" передумал возвращать Вальехо

Защитник "Реала" Хесус Вальехо, выступающий за "Айнтрахт" на правах аренды, вероятно, задержится в Германии еще на один год, информирует Marca. Испанцы либо продлят аренду игрока для "Айнтрахта", либо отправят его в "Вольфсбург", который проявлял заинтересованность в 20-летнем футболисте.

Изначально "Королевский клуб" планировал вернуть Вальехо по окончании сезона, поскольку контракт с командой не продлевает Пепе, который летом уйдет на правах свободного агента. Но после травмы Вальехо мадридцы начали склоняться к тому, что для полного закрепления на высоком уровне футболисту стоит еще один год поиграть там, где на него гарантировано будут рассчитывать.