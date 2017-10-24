"Реал" отправится на матч с "Жироной" в автобусе без символики клуба

"Реал" отправится на матч 10-го тура чемпионата Испании с "Жироной" на автобусе без символики клуба, утверждает El Mundo. Таким образом руководство мадридцев решило не обострять политическую обстановку в Испании.

Отмечается, что "Королевский клуб" периодически ездит на автобусе без символики, отправляюсь на игры в Каталонию и Басконию. Матч между "Жироной" и "Реалом" состоится 29 октября.