"Реал" отправится на матч с "Жироной" в автобусе без символики клуба

"Реал" отправится на матч 10-го тура чемпионата Испании с "Жироной" на автобусе без символики клуба, утверждает El Mundo. Таким образом руководство мадридцев решило не обострять политическую обстановку в Испании.
Отмечается, что "Королевский клуб" периодически ездит на автобусе без символики, отправляюсь на игры в Каталонию и Басконию. Матч между "Жироной" и "Реалом" состоится 29 октября.
poxi54
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14:32
Serenky25
Страшно? А судить будет Кукуян!
14:13
DDG
жим жим
14:12