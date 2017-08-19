"Реал" отказался продавать Ковачича в "Ювентус" за 75 миллионов евро

Руководство "Реала" отклонило предложение "Ювентуса" о трансфере полузащитника Матео Ковачича, сообщает As. По информации источника, итальянский клуб был готов заплатить за 23-летнего хорвата 75 миллионов евро. "Королевский клуб" отказался от предложенной суммы, отметив, что хавбек не продается.

Ранее появлялась информация, что мадридцы могут отпустить хабвека в команду из Турина в аренду за 25 миллионов евро. В выкупе прав на Ковачича также был заинтересован "Интер", за который хорват выступал с 2012 по 2015 год.

Полузащитник играет в составе "Реала" с 2015 года, проведя за это время во всех турнирах 75 матчей и забив 3 гола.