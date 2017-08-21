"Реал" оспорит удаление Рамоса в игре с "Депортиво"

Руководство "Реала" подаст апелляцию на удаление защитника Серхио Рамоса в игре 1-го тура чемпионата Испании против "Депортиво" (3:0), информирует Marca. Клуб намерен обжаловать вторую желтую карточку, которую капитан мадридцев получил в компенсированное ко второму тайму время.

Отметим, что главный арбитр встречи Хосе Луис Гонсалес Гонсалес подвергся критике по итогам матча в связи с рядом спорных решений по ходу игры. Если апелляция по удалению Рамоса будет отклонена, футболист пропустит матч 2-го тура ла лиги против "Валенсии".