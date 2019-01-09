"Реал" оштрафует Бэйла за то, что он покинул "Сантьяго Бернабеу" во время матча с "Реал Сосьедад" (0:2).

Валлийский полузащитник "Реала" Гарет Бэйл будет подвергнут штрафу за то, что покинул домашний стадион команды "Сантьяго Бернабеу" на 78-й минуте матча с "Реал Сосьедад" (0:2).

Согласно информации издания El Confindencial, игрока оштрафуют за то, что он нарушил внутреннее правило клуба, согласно которому, футболисты, не включенные в заявку, обязаны находиться на стадионе до, во время и после матча вместе с командой. Отмечается, что ранее одноклубники Бэйла уже спрашивали о его отношении к игре.

В воскресенье, 6 января, "Реал" принимал дома "Реал Сосьедад". Столичный клуб уступил баскам со счетом 0:2, а Бэйл покинул стадион, не дожидаясь окончания игры. Он был обнаружен журналистами за рулем своего автомобиля.

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