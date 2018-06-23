"Реал" опубликовал в Твиттере подборку сэйвов Лунина

Официальный Твиттер "Реала" опубликовал видеонарезку с лучшими моментами игры новичка команды голкипера Андрея Лунина.
Контракт футболиста с "Реалом" рассчитан на шесть лет. 19-летний украинец в прошлом сезоне провел 36 матчей за "Зарю" во всех турнирах, пропустил 54 мяча и десять раз отыграл "на ноль".
⛔👐 Presenting... Andriy Lunin! #WelcomeLunin pic.twitter.com/lusm7vGtWB– Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) 23 июня 2018 г.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2017-2018/