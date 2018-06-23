"Реал" опубликовал в Твиттере подборку сэйвов Лунина

Официальный Твиттер "Реала" опубликовал видеонарезку с лучшими моментами игры новичка команды голкипера Андрея Лунина.

Контракт футболиста с "Реалом" рассчитан на шесть лет. 19-летний украинец в прошлом сезоне провел 36 матчей за "Зарю" во всех турнирах, пропустил 54 мяча и десять раз отыграл "на ноль".