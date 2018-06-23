12:26 | Футбол — Испания

"Реал" опубликовал в Твиттере подборку сэйвов Лунина


Официальный Твиттер "Реала" опубликовал видеонарезку с лучшими моментами игры новичка команды голкипера Андрея Лунина.

Контракт футболиста с "Реалом" рассчитан на шесть лет. 19-летний украинец в прошлом сезоне провел 36 матчей за "Зарю" во всех турнирах, пропустил 54 мяча и десять раз отыграл "на ноль".

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2017-2018/

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