"Реал" опроверг информацию о рекордном предложении по Неймару

"Реал" опроверг информацию о том, что сделал предложение "ПСЖ" по нападающему Неймару. Испанский клуб на официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором назвал ложью новость о том, что предложил парижанам 310 миллионов евро за игрока сборной Бразилии.

"Учитывая информацию, опубликованную сегодня вечером телеканалом TVE, по предполагаемому предложению "Реала" "ПСЖ" и Неймару, наш клуб уверяет, что эта информация абсолютно ложна. "Реал" не делал никаких предложений. "Реал" удивлен тем, что испанское общественное телевидение, позволило себе сообщать абсолютно ложную информацию, и никто из работников телеканала не связался ни с одной из сторон, чтобы проверить информацию", – говорится в сообщении.