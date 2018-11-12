"Реал" одержал четвертую победу подряд после увольнения Лопетеги

"Реал" на выезде обыграл "Сельту" в матче 12-го тура чемпионата Испании. Это вторая подряд победа мадридской команды в лиге и четвертая во всех турнирах после увольнения Хулена Лопетеги с поста главного тренера.

Чемпионат Испании

12-й тур

"Сельта" - "Реал" - 2:4 (0:1)

Голы: Бензема, 23 (0:1). Кабраль, 56 - в свои ворота (0:2). Мальо, 61 (1:2). Серхио Рамос, 83 - с пенальти (1:3). Себальос, 90+1 (1:4). Мендес, 90+4 (2:4).

"Сельта": Альварес, Мальо, Ронкалья, Кабраль, Хункa, Мендес, Бельтран (Эмре Мор, 63), Окай Йокушлу, Буфаль (Юльсагер, 63), Аспас, Гомес.

"Реал": Куртуа, Одриосола, Начо (Асенсио, 71), Серхио Рамос, Регилон (Санчес, 45+1), Кроос, Каземиру (Себальос, 19), Модрич, Л.Васкес, Бензема, Бэйл.

Предупреждения: Регилон, 37. Кабраль, 40. Мальо, 41. Хункa, 44. Санчес, 53.

Удаление: Кабраль, 87.

Судья: Ундиано Мальенко.

11 ноября. Виго. Стадион "Балаидос".