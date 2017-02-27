"Реал" обыграл "Вильярреал" Черышева, уступая в счете 0:2

"Реал" на выезде обыграл "Вильярреал" в матче 24-го тура чемпионата Испании - 3:2. До 64-й минуты мадридцы уступали в счете 0:2, после чего по голу забили Гарет Бэйл, Криштиану Роналду с пенальти и Альваро Мората. Команда Зинедина Зидана снова вышла на первое место в турнирной таблице. От "Барселоны" ее отделяет одно очко.

Россиянин Денис Черышев из "Вильярреала" в этом поединке вышел на замену вместо Адриана на 57-й минуте.

Чемпионат Испании

Лига 1

24-й тур

"Вильярреал" - "Реал" - 2:3 (0:0)

Голы: Тригерос, 50 (1:0). Бакамбу, 56 (2:0). Бэйл, 64 (2:1). Криштиану Роналду, 74 - с пенальти (2:2). Мората, 83 (2:3).

"Вильярреал": Серхио Асенхо (Андрес Фернандес, 35), Марио Гаспар, Виктор Руис, Музаккьо, Хауме, Хонатан дос Сантос, Б.Сориано, Тригерос (Эрнандес, 75), Самуэль Кастильехо, Бакамбу, Адриан (ЧЕРЫШЕВ, 57).

"Реал": Навас, Карвахаль, Серхио Рамос, Пепе, Марселу, Каземиру (Иско, 58), Кроос, Модрич, Бэйл (Васкес, 88), Бензема (Мората, 77), Криштиану Роналду.

Предупреждения: Б.Сориано, 73. Сольдадо, 73. Альваро Гонсалес, 74. Марио Гаспар, 90. Пепе, 90+1.

Судья: Хиль Мансано.

26 февраля. Вильярреал. Стадион El Madrigal.

Трансляция матча "Вильярреал" - "Реал"