"Реал" обыграл "Вильярреал" Черышева, уступая в счете 0:2

"Реал" на выезде обыграл "Вильярреал" в матче 24-го тура чемпионата Испании - 3:2. До 64-й минуты мадридцы уступали в счете 0:2, после чего по голу забили Гарет Бэйл, Криштиану Роналду с пенальти и Альваро Мората. Команда Зинедина Зидана снова вышла на первое место в турнирной таблице. От "Барселоны" ее отделяет одно очко.
Россиянин Денис Черышев из "Вильярреала" в этом поединке вышел на замену вместо Адриана на 57-й минуте.
Чемпионат Испании
Лига 1
24-й тур
"Вильярреал" - "Реал" - 2:3 (0:0)
Голы: Тригерос, 50 (1:0). Бакамбу, 56 (2:0). Бэйл, 64 (2:1). Криштиану Роналду, 74 - с пенальти (2:2). Мората, 83 (2:3).
"Вильярреал": Серхио Асенхо (Андрес Фернандес, 35), Марио Гаспар, Виктор Руис, Музаккьо, Хауме, Хонатан дос Сантос, Б.Сориано, Тригерос (Эрнандес, 75), Самуэль Кастильехо, Бакамбу, Адриан (ЧЕРЫШЕВ, 57).
"Реал": Навас, Карвахаль, Серхио Рамос, Пепе, Марселу, Каземиру (Иско, 58), Кроос, Модрич, Бэйл (Васкес, 88), Бензема (Мората, 77), Криштиану Роналду.
Предупреждения: Б.Сориано, 73. Сольдадо, 73. Альваро Гонсалес, 74. Марио Гаспар, 90. Пепе, 90+1.
Судья: Хиль Мансано.
26 февраля. Вильярреал. Стадион El Madrigal.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2016-2017/
shpasic
очередной удачный выход Черышева. вышел на 2:0, и отыграл на 2:3!
01:11
grimbo
За уши притянутый пенальти сломал игру. Рука пусть и была в неестественном положении, но движение было от мяча - игрок пытался её убрать. Я бы понял ещё, если бы мяч шел в ворота, но там он вообще нелепо скакал по вертикали и нашёл руку. Всё как и прежде на этом свете - всё решает бабло. Клубам-толстосумам как и прежде желаю гореть в аду, ибо они испортили весь футбол. Всегда болею за слабых в матче, где играет толстосум. Призываю ФИФА ввести лимит на легионеров - 3 игрока, тогда футбол станет хоть немного честным.
00:59
Сибирь 1976
Блестящая волевая победа!
00:47