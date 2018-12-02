"Реал" обыграл "Валенсию" в матче 14-го тура чемпионата Испании - 2:0. Гол в свои ворота в этой игре забил полузащитник "летучих мышей" Даниэль Васс. Еще один мяч на счету хавбека мадридцев Лукаса.

"Реал" набрал 23 очка и сравнялся с "Алавесом", который идет 4-м. Выше мадридцев также "Севилья" (26), "Барселона" (25) и "Атлетико" (24). Все конкуренты "Реала" проведут свои матчи в воскресенье.

Чемпионат Испании

Лига 1

14-й тур

"Реал" - "Валенсия" - 2:0 (1:0)

Голы: Васс, 8 - в свои ворота (1:0). Васкес, 83 (2:0).

"Реал": Куртуа, Серхио Рамос, Варан, Карвахаль, Регилон, Модрич (Вальверде, 71), Себальос (Иско, 80), Льоренте, Бензема, Бэйл (Асенсио, 64), Васкес.

"Валенсия": Нету, Гарай, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Парехо, Васс (Пиччини, 68), Кокелен (Кондогбья, 68), Солер, Гамейро (Батшуайи, 72), Мина, Гонсалу Гедеш.

Предупреждения: Габриэл Паулиста, 6. Солер, 11. Хосе Гайя, 20. Себальос, 71.

Судья: Гонсалес Гонсалес (Испания).

1 декабря. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".