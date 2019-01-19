"Реал" обыграл "Севилью" с Промесом и обошел ее в таблице ла лиги

"Реал" победил "Севилью" в матче 20-го тура чемпионата Испании - 2:0. Голы забили Каземиру и Лука Модрич. Мадридский клуб обошел клуб из Андалусии в таблице и поднялся на третье место. От идущего вторым "Атлетико" его отделяет 2 очка, от лидирующей "Барселоны" - 8. Однако "Атлетико" и "Барса" пока провели на одну игру меньше.

В составе "Севильи" при счете 0:0 на поле вышел бывший форвард "Спартака" Квинси Промес.

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20-й тур

"Реал" - "Севилья" - 2:0 (0:0)

Голы: Каземиру, 78 (1:0). Модрич, 90+2 (2:0).

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Регилон, Модрич, Каземиру, Себальос (Вальверде, 88), Л.Васкес (Иско, 77), Бензема, Винисиус Жуниор.

"Севилья": Вацлик, Каррису, Кьер, Гомес, Хесус Навас, Ф.Васкес, Банега, Сарабия, Эскудеро (Хиль, 86), Бен Йеддер (Промес, 71), Андре Силва (Эль-Хаддади, 75).

Предупреждения: Каррису, 30. Банега, 54. Каземиру, 61. Себальос, 65. Кьер, 85.

Судья: Матеу Лаос.

19 января. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".