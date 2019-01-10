"Реал" обыграл "Леганес" в Кубке Испании

"Реал" переиграл "Леганес" в первом матче 1/8 финала Кубка Испании (3:0). Мадридцы на своем поле забили три безответных мяча в ворота соперники. Голы на счету Серхио Рамоса, Лукаса Васкеса и Винисиуса Жуниора.

Ответная встреча состоится 16 января.

Кубок Испании

1/8 финала

Первый матч

"Реал" - "Леганес" - 3:0 (1:0)

Голы: Серхио Рамос, 44 - с пенальти (1:0). Васкес, 68 (2:0). Винисиус Жуниор, 77 (3:0).

"Реал": Навас, Одриосола, Начо, Серхио Рамос, Регилон, Вальверде, Каземиру, Себальос, Васкес (Иско, 71), Бензема (Гонсалес Перес, 83), Винисиус Жуниор (Диас, 78).

"Леганес": Куэльяр, Бустинса, Сиовас, Тарин, Хуанфран (Арнаис, 78), Ресио, Рубен Перес, Брэйтуэйт, Эль-Жар (Эрасо, 63), Херард Гумбау (Сильва, 46), Мерино.

Предупреждения: Херард Гумбау, 42. Начо, 55. Вальверде, 84. Рубен Перес, 90+2.

Судья: Хиль Мансано.

9 января. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".