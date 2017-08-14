"Реал" обыграл "Барселону" в первом матче Суперкубка Испании

В первом матче Суперкубка Испании "Барселона" уступила "Реалу" на "Камп Ноу" - 1:3.
Счет встречи был открыт на 49-й минуте игры. Защитник Жерар Пике переправил мяч в ворота своей команды после прострела Марселу.
Каталонцы отыгрались на 77-й минуте усилиями Лионеля Месси, который реализовал пенальти. 11-метровый был назначен в спорной ситуации после падения Луиса Суареса в штрафной площади Кейлора Наваса.
Спустя три минуты вышедший на замену форвард Криштиану Роналду вывел мадридцев вперед, забив после контратаки. Во время празднования гола он получил желтую карточку за то, что снял футболку. На 82-й минуте Роналду в спорной ситуации был наказан вторым горчичником за симуляцию и покинул поле. Португалец не сможет принять участия в ответной встрече.
На 90-й минуте игры полузащитник Марко Асенсио увеличил преимущество "Королевского клуба", установив окончательный счет первого матча. Напомним, что ответная игра состоится 16 августа в Мадриде.
Суперкубок Испании
Первый матч
"Барселона" - "Реал" - 1:3 (0:0)
Голы: Пике, 50 - в свои ворота (0:1). Месси, 77 - с пенальти (1:1). Криштиану Роналду, 80 (1:2). Асенсио, 90 (1:3).
"Барселона": тер Штеген, Алейш Видаль, Юмтити, Пике, Жорди Альба, Ракитич (Пако Алькасер, 83), Бускетс, Иньеста (Серхи Роберто, 68), Месси, Л.Суарес, Деулофеу (Д..Суарес, 59).
"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Кроос, Каземиру, Иско, Ковачич (Асенсио, 68), Бензема (Криштиану Роналду, 58), Бэйл (Васкес, 81).
Предупреждения: Каземиру, 20. Пике, 27. Месси, 40. Бэйл, 41. Карвахаль, 41. Бускетс, 57. Навас, 76. Криштиану Роналду, 80.
Удаление: Криштиану Роналду, 82.
Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.
13 августа. Барселона. Стадион "Камп Ноу".
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Луис Суарес
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Жерар Пике
- Марселу Виейра
- Кейлор Навас
- Марко Асенсио
aloveku
топовый мировой матч, миллионы у экранов, миллионы в обороте, а судейство на уровне ФНЛ. Пенальти на Суаресе и удаление Роналду - такой смех был бы, если бы не вышеобозначенные рейтинги, поэтому одни недоумения.
02:04
LTZ
В очередной раз судья и явно и неявно помогал Барселоне.
01:25
Pablo_75
Роналдо это что-то, конечно. Чудовищный КПД ударов. Сколько уже таких голов, когда вроде и момент не особо опасный, и защитника как следует не обыграл, и вратарь всё видит - гол. Просто за счёт чудовищной пушки. Это как против лёгких таков 30-х годов выпустить ИС или Тигра.
01:16
rob3906
Здесь не помогло, но сколько же левых пеналей барсукам подарят в сезоне, чтобы не дать Реалу снова выиграть ла Лигу?
01:14
Zello
Думаю этот начинающий судья своими руками загубил свою карьеру, дурачок.
01:11
Друг Адика Вадик
Судья продажная козел .
01:08
oleg.bob
Судья- свинья! Реал- супер!
01:03
shpasic
надо срочно дать Золотой Мяч Месси, чтобы не расстраивался.
01:02
mkv
судья - клоун... но голы Роналдо и Асенсио - ПРОСТО ФАНТАСТИКА!!!
01:01
Marshal_TJ
все было против реала но они и на то реал чтоб такие матчи вытащить ..
00:55
Marshal_TJ
обыграли сук с каталонии
00:54
Slim Taller
Реалу сейчас нет равных.Но какой же судья презерватив!
00:53