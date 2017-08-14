"Реал" обыграл "Барселону" в первом матче Суперкубка Испании

В первом матче Суперкубка Испании "Барселона" уступила "Реалу" на "Камп Ноу" - 1:3.

Счет встречи был открыт на 49-й минуте игры. Защитник Жерар Пике переправил мяч в ворота своей команды после прострела Марселу.

Каталонцы отыгрались на 77-й минуте усилиями Лионеля Месси, который реализовал пенальти. 11-метровый был назначен в спорной ситуации после падения Луиса Суареса в штрафной площади Кейлора Наваса.

Спустя три минуты вышедший на замену форвард Криштиану Роналду вывел мадридцев вперед, забив после контратаки. Во время празднования гола он получил желтую карточку за то, что снял футболку. На 82-й минуте Роналду в спорной ситуации был наказан вторым горчичником за симуляцию и покинул поле. Португалец не сможет принять участия в ответной встрече.

На 90-й минуте игры полузащитник Марко Асенсио увеличил преимущество "Королевского клуба", установив окончательный счет первого матча. Напомним, что ответная игра состоится 16 августа в Мадриде.

Суперкубок Испании

Первый матч

"Барселона" - "Реал" - 1:3 (0:0)

Голы: Пике, 50 - в свои ворота (0:1). Месси, 77 - с пенальти (1:1). Криштиану Роналду, 80 (1:2). Асенсио, 90 (1:3).

"Барселона": тер Штеген, Алейш Видаль, Юмтити, Пике, Жорди Альба, Ракитич (Пако Алькасер, 83), Бускетс, Иньеста (Серхи Роберто, 68), Месси, Л.Суарес, Деулофеу (Д..Суарес, 59).

"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Кроос, Каземиру, Иско, Ковачич (Асенсио, 68), Бензема (Криштиану Роналду, 58), Бэйл (Васкес, 81).

Предупреждения: Каземиру, 20. Пике, 27. Месси, 40. Бэйл, 41. Карвахаль, 41. Бускетс, 57. Навас, 76. Криштиану Роналду, 80.

Удаление: Криштиану Роналду, 82.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.

13 августа. Барселона. Стадион "Камп Ноу".

Трансляция матча "Барселона" - "Реал"