"Реал" объявил о подписании 16-летнего Винисиуса Жуниора из "Фламенго"

Нападающий "Фламенго" Винисиус Жуниор станет игроком "Реала" с июля 2018 года, сообщает официальный сайт клуба. 16-летний футболист продолжит играть за бразильскую команду до 2019 года. Остальные подробности сделки не разглашаются.

Ранее появилась информация, что "Реал" готов заплатить за юниора прописанные в контракте отступные - 45 миллионов евро.

Винисиус Жуниор провел один матч в составе основной команды "Фламенго" против "Атлетику Минейру" (1:1). За сборные Бразилии разных возрастов он провел 25 игр, забил 23 мяча и сделал четыре передачи. Футболист был признан лучшим игроком юношеского чемпионата Южной Америки–2017.