"Реал" обвинил мэра Виго во лжи

Руководство "Реала" ответило мэру Виго Абэлю Кабальеро, который ранее обвинил столичный клуб в пренебрежении мер безопасности на стадионе "Сельты". Напомним, что матч 21-го тура между "Сельтой" и "Реалом" был перенесен из-за непогоды, в результате которой на стадионе "Балаидос" была повреждена крыша. Мадридская сторона до последнего момента настаивала на проведении матча.

Приводим полностью текст заявления "Реала".

1. "Реал" сожалеет о неверных заявлениях мэра Виго Абэля Кабальеро, который уверяет, что наш клуб хотел пренебречь мерами безопасностями во время проведения гостевой встречи против "Сельты".



2. Мы заявляем, что слова мэра Виго не только неверные, они категорически лживые, потому что наш клуб никогда не оспаривал меры безопасности стадиона "Балаидос".



3. "Реал" хочет пояснить, что после того, как появилась информация о вероятном переносе матча, наш клуб за 30 часов до старта игры предложил LFP три альтернативы: первая, "Реал" предложил помощь в устранении повреждений крыши стадиона. Вторая, клуб предложил закрыть сектор, над которым располагалась поврежденная часть крыши. Третья, если два первых варианта нельзя будет использовать, изучить возможность проведения встречи на одном из близлежащих стадионов.



Предложенные альтернативы помогли бы обойти вариант с переносом матча, который в итоге "эффектом домино" навредил всем сторонам, нанес огромный экономический ущерб в связи с отменой трансляцией по всему миру, что будет иметь свой отголосок при последующих переговорах о продаже прав на показ чемпионата Испании.