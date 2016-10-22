"Реал" не спешит заключать новый контракт с Бэйлом

"Реал" не намерен форсировать переговоры с вингером Гаретом Бэйлом по новому контракту, утверждает Mirror. По информации источника, мадридский клуб готов повременить с заключением нового соглашения с 27-летним валлийцем, чтобы получить выгодные для себя условия. Ранее в СМИ появилась информация, что игрок хочет зарабатывать не меньше Криштиану Роналду, а сумма отступных за него будет увеличена до 500 миллионов евро.

Гарет Бэйл перебрался в "Реал" в 2013 году из "Тоттенхэма" за 100 миллионов евро. Нынешний его контракт рассчитан до 2019 года. В текущем сезоне он уже сыграл в 10 матчах, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.