"Реал" не смог обыграть "Леванте", отставание от "Барселоны" - 18 очков

"Реал" в матче 22-го тура на выезде сыграл вничью с "Леванте" - 2:2. В составе мадридской команды забили Серхио Рамос и Иско, а за валенсийцев - Эммануэль Боатенг и Джампаоло Пациини, который подписал контракт с командой 31 января.

Отметим, "Реал" набрал 39 очков и занимает четвертое место. Отставание от "Барселоны" увеличилось до 18 очков.

Чемпионат Испании

Лига 1

22-й тур

"Леванте" - "Реал" - 2:2 (1:1)

Голы: Серхио Рамос, 11 (0:1). Боатенг, 42 (1:1). Иско, 81 (1:2). Паццини, 89 (2:2).

"Леванте": Ойер Оласабаль, Коке, Постиго, Луна, Лукич, Робер, Лерма (Рохер, 68), Дукуре, Моралес, Боатенг (Хасон, 60), Иви Лопес (Паццини, 77).

"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Модрич, Каземиру, Кроос (Васкес, 90+1), Бэйл (Иско, 66), Бензема, Криштиану Роналду (Асенсио, 82).

Предупреждения: Дукуре, 13. Серхио Рамос, 21. Иви Лопес, 26. Асенсио, 84. Коке, 88. Варан, 90+1.

Судья: Мелеро Лопес.

3 февраля. Валенсия. Стадион "Ciutat de Valencia".