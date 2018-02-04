"Реал" не смог обыграть "Леванте", отставание от "Барселоны" - 18 очков

"Реал" в матче 22-го тура на выезде сыграл вничью с "Леванте" - 2:2. В составе мадридской команды забили Серхио Рамос и Иско, а за валенсийцев - Эммануэль Боатенг и Джампаоло Пациини, который подписал контракт с командой 31 января.
Отметим, "Реал" набрал 39 очков и занимает четвертое место. Отставание от "Барселоны" увеличилось до 18 очков.
Чемпионат Испании
Лига 1
22-й тур
"Леванте" - "Реал" - 2:2 (1:1)
Голы: Серхио Рамос, 11 (0:1). Боатенг, 42 (1:1). Иско, 81 (1:2). Паццини, 89 (2:2).
"Леванте": Ойер Оласабаль, Коке, Постиго, Луна, Лукич, Робер, Лерма (Рохер, 68), Дукуре, Моралес, Боатенг (Хасон, 60), Иви Лопес (Паццини, 77).
"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Модрич, Каземиру, Кроос (Васкес, 90+1), Бэйл (Иско, 66), Бензема, Криштиану Роналду (Асенсио, 82).
Предупреждения: Дукуре, 13. Серхио Рамос, 21. Иви Лопес, 26. Асенсио, 84. Коке, 88. Варан, 90+1.
Судья: Мелеро Лопес.
3 февраля. Валенсия. Стадион "Ciutat de Valencia".
pustot+
Клоуны сливочные
09:25
Russellmoto
Реал досвидули майонезные..
08:52
Спринт
Отставание (галактикос) от "Барсы" не увеличилось, а уменьшилось до 18 очков в турнирной таблице Примеры. До этого матча королевский клуб имел на матч меньше и отставал на 19 очков. Считать на сколько мадридцы отстают от барселонцев уже бессмысленно, каталонский клуб просто не потеряет столько очков за оставшиеся в чемпионате игры. Команде "Реал" сейчас важнее всего попасть напрямую в Лигу чемпионов следующего футбольного сезона и сосредоточиться на ЛЧ нынешней.
04:39
oleg.bob
Однако Зизуле пора паковать чемоданы!
01:38
Flamenco
хороший результат для середняка!!! Продолжайте в том же духе! Кстати кто такая Баба на льду?
01:00
shpasic
лучший клуб галактики!))
00:57
Thomas_Boy_
Это уже позор.
00:43