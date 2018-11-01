"Реал" не хотел обидеть Лопетеги". Заявление директора мадридского клуба

Директор "Реала" по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо подчеркнул, что клуб не хотел обидеть Хулена Лопетеги в своем заявлении о его увольнении. Ранее в испанских СМИ появилась информация о том, что тренер был расстроен критикой, которая прозвучала в официальном заявлении "Реала".

– Мы очень уважаем Лопетеги, – цитирует A Bola Бутрагеньо. – Он отличный профессионал. Это заявление не является ничьей критикой.

Новый тренер? Сейчас наш тренер Солари. Посмотрим, что будет дальше.

Напомним, что Лопетеги был уволен с поста главного тренера "Реала" из-за серии неудовлетворительных результатов. Последним его матчем стала игра с "Барселоной" (1:5) в чемпионате Испании.