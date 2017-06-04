"Реал" не хочет продавать Бэйла

"Реал" не намерен продавать нападающего Гарета Бэйла, информирует Sky Sports. По словам журналиста Гильема Балаге, этого не хочет ни сам футболист, ни главный тренер команды Зинедин Зидан. Напомним, что Бэйл пропустил большую часть сезона из-за травмы.

– У "Реала" нет планов продавать Бэйла, – отметил Балаге. – Он важен для клуба как для организации, а также для команды. Зидан ценит его даже больше Иско, независимо от его игры в финале Лиги чемпионов.

Сам Бэйл тоже не хочет уходить. Для чего? Речь идет о клубе, который два года подряд выигрывает Лигу чемпионов. Впереди новые вызовы.