"Реал" напомнил, как судья матча с "Реал Сосьедад" праздновал гол в ворота мадридцев

Пресс-служба "Реала" напомнила, как главный судья последнего матча команды с "Реал Сосьедад" (0:2) Хуан Мунуэра Монтеро праздновал засчитанный гол в ворота мадридцев, работая в бригаде видеоарбитров. Это случилось во время матча "Реала" с "Эйбаром". Гол в ворота мадридцев тогда был засчитан после просмотра видеоповторов, а в трансляцию попали кадры, как Монтеро с коллегами, работающими с ВАР, отметил засчитанный мяч.

Напомним, что после матча с "Реал Сосьедад", где Монтеро уже был главным судьей, мадридцы выразили явное недовольство работой арбитров. А некоторые обвинили его в предвзятом отрицательном отношении к "Реалу".