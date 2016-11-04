"Реал" нанял консультанта, чтобы не допустить повторения "истории Черышева"

Юридический консультант Мигель Гарсия Каба стал новым сотрудником "Реала", сообщает Marca. Клуб решил прибегнуть к услугам специалиста, чтобы не допустить прошлогодней истории с дисквалификацией из Кубка Испании.

Напомним, "Реал" был исключен из национального Кубка из-за накладки с включением в заявку полузащитника Дениса Черышева. Футболист сборной России вышел на поле в первой игре 1/16 финала турнира против "Кадиса" в стартовом составе и забил гол уже на третьей минуте. Однако при этом легионер не имел права принимать участия в этом матче, потому что заработал дисквалификацию в Кубке еще во время выступлений за "Вильярреал".