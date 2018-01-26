10:47 | Футбол — Испания

"Реал" намерен подписать нападающего до закрытия трансферного окна

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Руководство "Реала" хочет усилить команду в январе. Как сообщает Don Balon, "королевский клуб" планирует купить игрока в линию атаки.

Ранее появилась информация о том, что мадиридцы намерены подписать нападающего "Интера" Мауро Икарди. Руководство "Реала" готово летом выплатить сумму отступных за 24-летнего игрока, которая составляет 110 миллионов евро. В текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Икарди провел 22 матча, забил 18 голов и отдал одну результативную передачу.

Кроме того, в шорт-листе команды Зинедина Зидана числятся Харри Кейн из "Тоттенхэма", Тимо Вернер из "Лейпцига" и Федор Смолов из "Краснодара".

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shpasic

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