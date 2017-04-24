"Реал" намерен добиться аннулирования красной карточки Рамоса

"Реал" хочет добиться аннулирования красной карточки, которую получил защитник Серхио Рамос в матче 33-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" (2:3), информирует AS. Дисциплинарный комитет даст оценку этому эпизоду 25 апреля. Если красную карточку отменят, то Рамос сможет принять участие в игре 34-го тура с "Депортиво".

Напомним, на 77-й минуте встречи Рамос бросился в подкат под нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. Главный арбитр встречи Алехандро Хосе Эрнандес сразу показал красную карточку.