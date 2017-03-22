10:59 | ФУТБОЛ — Испания

"Реал" нацелился на Мбаппе

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"Реал" рассматривает нападающего "Монако" Кильяна Мбаппе в качестве замены Криштиану Роналду, утверждает AS. По информации источника, уже летом мадридский клуб рассчитывает приобрести 18-летнего француза. 

Ранее в СМИ появилась информация, что монегаски отказались продать своего воспитанника за 110 миллионов евро английскому клубу.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл в 32 матчах во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 11 голевых передач.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

Зидан решил всех французов подобрать в Реал. пусть бы брали пример с Барселоны, растящей своих воспитанников, а не скупающих подряд Неймара, Суареса, Арду Турана, Маскерано, Андре Гомеша, Пако Алькасера, Самуэля Юмтити, Лукаса Диня, Алейша Видаля, Жереме Матье, Ивана Ракитича, Томаса Фермалена.

11:16

Felix BARSA

ЛЕВЫЙ клуб, только и делают, что скупают лучших, сами не могут воспитать хороших футболистов!!!

11:09

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