"Реал" нацелился на Мбаппе

"Реал" рассматривает нападающего "Монако" Кильяна Мбаппе в качестве замены Криштиану Роналду, утверждает AS. По информации источника, уже летом мадридский клуб рассчитывает приобрести 18-летнего француза.

Ранее в СМИ появилась информация, что монегаски отказались продать своего воспитанника за 110 миллионов евро английскому клубу.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл в 32 матчах во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 11 голевых передач.