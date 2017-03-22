"Реал" нацелился на Мбаппе

"Реал" рассматривает нападающего "Монако" Кильяна Мбаппе в качестве замены Криштиану Роналду, утверждает AS. По информации источника, уже летом мадридский клуб рассчитывает приобрести 18-летнего француза.
Ранее в СМИ появилась информация, что монегаски отказались продать своего воспитанника за 110 миллионов евро английскому клубу.
В текущем сезоне Мбаппе сыграл в 32 матчах во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 11 голевых передач.
shpasic
Зидан решил всех французов подобрать в Реал. пусть бы брали пример с Барселоны, растящей своих воспитанников, а не скупающих подряд Неймара, Суареса, Арду Турана, Маскерано, Андре Гомеша, Пако Алькасера, Самуэля Юмтити, Лукаса Диня, Алейша Видаля, Жереме Матье, Ивана Ракитича, Томаса Фермалена.
11:16
Felix BARSA
ЛЕВЫЙ клуб, только и делают, что скупают лучших, сами не могут воспитать хороших футболистов!!!
11:09