"Реал" нацелился на Агуэро?

"Реал" проявляет интерес к нападающему "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, сообщает Daily Mirror. Руководство мадридского клуба видит в аргентинце серьезное усиление собственной атаки. В ближайшее время стороны начнут переговоры. Ожидается, что сделка может состояться уже в летнее трансферное окно. О подробностях возможного перехода пока не сообщается.

В этом сезоне Агуэро провел в составе английского клуба 16 матчей, забил 13 мячей и отдал одну голевую передачу. Также в его активе 2 встречи в составе сборной Аргентины.