18:44 | ФУТБОЛ — Испания

"Реал" нацелился на Агуэро?

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"Реал" проявляет интерес к нападающему "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, сообщает Daily Mirror. Руководство мадридского клуба видит в аргентинце серьезное усиление собственной атаки. В ближайшее время стороны начнут переговоры. Ожидается, что сделка может состояться уже в летнее трансферное окно. О подробностях возможного перехода пока не сообщается.

В этом сезоне Агуэро провел в составе английского клуба 16 матчей, забил 13 мячей и отдал одну голевую передачу. Также в его активе 2 встречи в составе сборной Аргентины.

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