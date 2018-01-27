"Реал" на выезде разгромил "Валенсию", Роналду оформил дубль

"Реал" в гостях обыграл "Валенсию" (4:1) в матче 21-го тура чемпионата Испании. В составе мадридцев дублем с пенальти отметился Криштиану Роналду, еще по голу забили Марселу и Тони Кроос. У хозяев единственный мяч на счету Санти Мины.

Для команды Зинедина Зидана эта победа стала второй подряд после серии из трех безвыигрышных матчей (1 ничья, 2 поражения). "Летучие мыши", в свою очередь, уступили во второй игре кряду.

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21-й тур

"Валенсия" - "Реал" - 1:4 (0:2)

Голы: Криштиану Роналду, 16 - с пенальти (0:1). Криштиану Роналду, 38 - с пенальти (0:2). Мина, 58 (1:2). Марселу, 84 (1:3). Кроос, 89 (1:4).

"Валенсия": Нету, Монтойя, Гарай, Кокелен, Лато (Перейра, 77), Гонсалу Гедеш (Солер, 46), Кондогбья, Парехо, Хосе Гайя, Мина, Родриго (Дзадза, 75).

"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Марселу, Каземиру, Кроос, Модрич (Ковачич, 88), Бэйл (Васкес, 69), Бензема (Асенсио, 78), Криштиану Роналду.

Предупреждения: Бэйл, 52. Хосе Гайя, 60. Варан, 63. Карвахаль, 71. Парехо, 87.

Судья: Эстрада Фернандес.

27 января. Валенсия. Стадион "Mestalla".

Трансляция матча "Валенсия" - "Реал"