"Реал" на выезде разгромил "Валенсию", Роналду оформил дубль

"Реал" в гостях обыграл "Валенсию" (4:1) в матче 21-го тура чемпионата Испании. В составе мадридцев дублем с пенальти отметился Криштиану Роналду, еще по голу забили Марселу и Тони Кроос. У хозяев единственный мяч на счету Санти Мины.
Для команды Зинедина Зидана эта победа стала второй подряд после серии из трех безвыигрышных матчей (1 ничья, 2 поражения). "Летучие мыши", в свою очередь, уступили во второй игре кряду.
Чемпионат Испании
Ла лига
21-й тур
"Валенсия" - "Реал" - 1:4 (0:2)
Голы: Криштиану Роналду, 16 - с пенальти (0:1). Криштиану Роналду, 38 - с пенальти (0:2). Мина, 58 (1:2). Марселу, 84 (1:3). Кроос, 89 (1:4).
"Валенсия": Нету, Монтойя, Гарай, Кокелен, Лато (Перейра, 77), Гонсалу Гедеш (Солер, 46), Кондогбья, Парехо, Хосе Гайя, Мина, Родриго (Дзадза, 75).
"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Марселу, Каземиру, Кроос, Модрич (Ковачич, 88), Бэйл (Васкес, 69), Бензема (Асенсио, 78), Криштиану Роналду.
Предупреждения: Бэйл, 52. Хосе Гайя, 60. Варан, 63. Карвахаль, 71. Парехо, 87.
Судья: Эстрада Фернандес.
27 января. Валенсия. Стадион "Mestalla".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2017-2018/
- Реал (Футбол)
- Валенсия (футбол)
- Зинедин Зидан
- Криштиану Роналду
- Тони Кроос
- Марселу Виейра
- Санти Мина
Flamenco
баламошка Барсеножки гневно трясут кулачками. 20:11 ___________________________ ДУМАЮ Барсе глубоко до одного место на вашу Бабу и среал в целом!
20:45
Alexa1977
Не долго осталось,вот тогда и посмотрим раскочегарился или в в топку пора.
20:38
Платошкин Андрей
Какой там раскочегаривается?? Умирает Реал. Благо судьи пенальти ставят. КриРо их забивает. А так играют убого. Барса чемпион, а Реал не должен в ЛЧ попадать.
20:33
zoostation
видимо пыль в глаза пускали перед ПСЖ, или может быть Валенсия слишком слаба..
20:29
oleg.bob
Реал раскочегаривается!
20:22
баламошка
Барсеножки гневно трясут кулачками.
20:11