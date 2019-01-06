"Реал" на своем поле проиграл "Реал Сосьедад"

"Реал" в матче 18-го тура чемпионата Испании на своем поле проиграл "Реал Сосьедад" со счетом 0:2. Голы забили Хосе Виллиан и Рубен Пардо.

Отметим, что на 61-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален нападающий мадридцев Лукас Васкес.

"Королевский клуб" идет пятым в турнирной таблице. "Реал Сосьедад" занимает 12-е место.

Добавим, что "Реал Сосьедад" с мая 2009 года является первой командой за исключением "Барселоны", которая смогла выиграть у "Реала" на "Сантьяго Бернабеу" с разницей в два мяча.

Чемпионат Испании

Лига 1

18-й тур

"Реал" - "Реал Сосьедад" - 0:2 (0:1)

Голы: Виллиан Жозе, 3 - с пенальти (0:1). Пардо, 83 (0:2).

"Реал": Куртуа, Серхио Рамос, Марселу (Регилон, 77), Варан, Карвахаль, Модрич, Кроос (Себальос, 80), Каземиру (Иско, 57), Бензема, Васкес, Винисиус Жуниор.

"Реал Сосьедад": Рульи, Морено, Льоренте, Элустондо (Сальдуа, 69), Айен Муньос (Субельдия, 84), Сурутуса, Ильярраменди, Мерино (Пардо, 73), Виллиан Жозе, Янузай, Оярсабаль.

Предупреждения: Виллиан Жозе, 36. Васкес, 40. Марселу, 52. Модрич, 75. Иско, 88.

Удаление: Васкес, 61.

Судья: Мунуэра Монтеро (Испания).

6 января. Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу".