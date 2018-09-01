"Реал" Мадрид – "Леганес": прямой эфир, трансляция – в 21.45 (видео)

В этот уик-энд пройдет третий тур чемпионат Испании по футболу среди команд ла лиги. И в гости к "Реалу" приедет скромный "Леганес". "Королевский клуб" наряду с "Барселоной" традиционно лидирует в чемпионате – две победы в двух играх, а команда из пригорода Мадрида в двух первых играх набрала лишь одно очка. Субботний матч состоится на арене "Сантьяго Бернабеу", стартовый свисток прозвучит – в 21.45 по Москве. "СЭ" в новом сезоне в полном объеме показывает чемпионат Испании с русскими комментариями, поэтому наши читатели смогут смотреть все игры серии в прямом эфире на удобном для них устройстве и абсолютно бесплатно.

В то же время "СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Реал" – "Леганес" – в матч-центре сайта.

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Реал" – "Леганес": прямой эфир