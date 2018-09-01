"Реал" Мадрид – "Леганес": прямая трансляция – в 21.45 (ВИДЕО)

В этот уик-энд состоится 3-й тур чемпионата Испании по футболу. И в гости к "Реалу" приедет скромный "Леганес". Команды по-разному начали сезон – "Королевский клуб" добился двух побед в двух играх и вместе с "Барселоной" лидирует в чемпионате, команда из пригорода Мадрида набрала лишь один балл. Сегодняшняя встреча состоится на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и начнется в 21.45 по Москве. Также напомним, "СЭ" в новом сезоне будет полностью показывать чемпионат Испании, поэтому наши пользователи смогут смотреть все игры ла лиги в прямом эфире на удобном для них устройстве и абсолютно бесплатно.

В то же время "СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Реал" – "Леганес" – в матч-центре сайта.

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

"Реал" – "Леганес": прямой эфир