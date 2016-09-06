16:36 | ФУТБОЛ — Испания

"Реал" - лучший клуб прошлого сезона по версии Ассоциации европейских клубов

0
0
0

Ассоциация европейских клубов (ECA) назвала "Реал" лучшей командой в сезоне-2015/16, информирует пресс-служба мадридцев. Испанский коллектив был удостоен этой награды за "выдающиеся достижения в течение сезона, а также за свою 11-ю победу в Лиге чемпионов". Награда была вручена вице-президенту "Реала" Педро Лопесу Хименесу во время Генеральной ассамблеи ЕСА в Женеве.

0
0
0

Материалы REN-TV

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Что обсудили Путин и Меркель на саммите G20...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ