"Реал" - лучший клуб прошлого сезона по версии Ассоциации европейских клубов

Ассоциация европейских клубов (ECA) назвала "Реал" лучшей командой в сезоне-2015/16, информирует пресс-служба мадридцев. Испанский коллектив был удостоен этой награды за "выдающиеся достижения в течение сезона, а также за свою 11-ю победу в Лиге чемпионов". Награда была вручена вице-президенту "Реала" Педро Лопесу Хименесу во время Генеральной ассамблеи ЕСА в Женеве.