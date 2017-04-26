"Реал" лишил членства в клубе 357 человек в связи с продажей билетов болельщикам "Барселоны"

"Реал" объявил о том, что после внутреннего расследования членства в клубе лишены 357 человек. Причина – перепродажа имевшихся билетов на игру 33-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" (2:3) болельщикам каталонского клуба.

Главными виновниками подобных инцидентов считаются компании, покупающие абонементы у членов "Реала" по очень завышенным ценам. Мадридцы сообщили, что и в дальнейшем будут бороться с незаконной перепродажей билетов членами клуба.

Любопытно, что аналогичная история случилась и с "Барселоной" во время очной встречи команд в первом круге ла лиги (1:1).