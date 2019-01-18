"Реал" - лидер по зарплатам в 2017 году

"Реал" в 2017 году больше всех потратил на выплату зарплат среди европейских футбольных клубов, информирует РИА Новости со ссылкой на отчет УЕФА.
Расходы "Реала" в 2017 году на выплату зарплат по сравнению с 2016 годом возросли на 32 процента и составили рекордные 406 миллионов евро.
Второе место в данном рейтинге заняла "Барселона" - 378 миллионов евро. Третьим стал "Манчестер Сити" - 334 миллиона.
Российские клубы в топ-20 рейтинга не вошли.
В топ-10 рейтинга:
1. "Реал" (испания) - 406 миллионов евро
2. "Барселона" (Испания) - 378
3. "Манчестер Сити" (Англия) - 334
4. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 306
5. "Бавария" (Германия) - 276
6. "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 272
7. "Ювентус" (Италия) - 264
8. "Челси" (Англия) - 256
9. "Ливерпуль" (Англия) - 244
10. "Арсенал" (Англия) - 234