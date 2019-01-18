"Реал" - лидер по зарплатам в 2017 году

"Реал" в 2017 году больше всех потратил на выплату зарплат среди европейских футбольных клубов, информирует РИА Новости со ссылкой на отчет УЕФА.

Расходы "Реала" в 2017 году на выплату зарплат по сравнению с 2016 годом возросли на 32 процента и составили рекордные 406 миллионов евро.

Второе место в данном рейтинге заняла "Барселона" - 378 миллионов евро. Третьим стал "Манчестер Сити" - 334 миллиона.

Российские клубы в топ-20 рейтинга не вошли.

В топ-10 рейтинга:

1. "Реал" (испания) - 406 миллионов евро

2. "Барселона" (Испания) - 378

3. "Манчестер Сити" (Англия) - 334

4. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 306

5. "Бавария" (Германия) - 276

6. "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 272

7. "Ювентус" (Италия) - 264

8. "Челси" (Англия) - 256

9. "Ливерпуль" (Англия) - 244

10. "Арсенал" (Англия) - 234