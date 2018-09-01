"Реал" - "Леганес": Куртуа дебютирует в составе мадридцев

Стал известен состав "Реала" на матч 3-го тура ла лиги против "Леганеса". Место в воротах мадридцев займет Тибо Куртуа. Для него это первая игра в составе "Реала" после перехода из "Челси".

Полностью заявка "Реала" выглядит следующим образом: Куртуа - Карвахаль, Варан, Рамос, Марселу - Модрич, Каземиру, Кроос - Бэйл, Бензема, Асенсио; Навас, Начо, Льоренте, Иско, Себальос, Диас, Васкес.

"Реал" - "Леганес". Чемпионат Испании по футболу, 3-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 21.45 (время московское)