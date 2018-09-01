"Реал" - "Леганес": видеотрансляция матча - в 21.45

В матче 3-го тура чемпионата Испании по футболу "Реал" принимает "Леганес".

В стартовых матчах "Реал" обыграл "Хетафе" (2:0) и "Жирону" (4:1). С шестью очками команда возглавляет турнирную таблицу. "Леганес" уступил "Атлетик" (1:2) и сыграл вничью с "Реал Сосьедадом" (2:2). У них в активе одно очко и 15-е место.

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"Реал" – "Леганес": чемпионат Испании по футболу, ла лига, 3-й тур, 26 августа 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 21.45 (мск)

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лига, календарь и результаты матчей