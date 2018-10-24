"Реал" контактировал с Антонио Конте

Руководство "Реала" связывалось с итальянским специалистом Антонио Конте по поводу работы в мадридском клубе, сообщает Sky Sports. Руководство "Реала" обеспокоены результатами команды и рассматривают вариант смены тренера.

По словам источников Sky Sports, бывший наставник "Челси" Антонио Конте является приоритетной целью для президента "Реала" Флорентино Переса.

Напомним, что Хулен Лопетеги был назначен главным тренером мадридцев после отставки Зинедина Зидана. Под руководством экс-вратаря сборной Испании "Реал" одержал только шесть побед в 13 матчах.