"Реал": "Клуб ответит Пике на поле в класико"

"Реал" заявил, что матч чемпионата Испании против "Барселоны" станет лучшим ответом на критику защитника каталонцев Жерара Пике. Испанский защитник ранее раскритиковал фанатов мадридского клуба за критику в адрес каталонцев по поводу помощи судей, а также признался, что ему неприятно, что его одноклубников Неймара и Лионеля Месси критикуют лишь те люди, которые посещают домашние матчи мадридцев и сидят на VIP-местах.

"Лучший ответ будет в класико 23 апреля, потому что "Реал" всегда ведет разговоры только на футбольном поле", - приводит AS слова представителя "Реала".