"Реал": "Клуб не планирует делать какие-либо предложения Неймару"

"Реал" на официальном сайте сделал официальное заявление по поводу ситуации с форвардам сборной Бразилии и "ПСЖ" Неймаром.

"Учитывая постоянную информацию, связывающую форварда "ПСЖ" Неймара с нашим клубом, "Реал" хочет уточнить, что он не планирует делать какие-либо предложения игроку.



Отношения между клубами являются отличными. Если "Реал" захочет купить игрока "ПСЖ", то он первым делом обратится в клуб", - говорится в заявлении "Реала".

Ранее сообщалось, что Неймар стал основной трансферной целью для "Реала" после продажи Криштиану Роналду в "Ювентус".