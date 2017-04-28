"Реал" изъял 635 абонементов за перепродажу билетов на матч с "Барселоной"

"Реал" изъял 635 абонементов, владельцы которых занимались перепродажей билетов на матч 33-го тура чемпионата Испании с "Барселоной" (2:3), информирует официальный сайт "Королевского клуба". Это дело рассмотрит дисциплинарный комитет, а болельщикам, занимавшимся перепродажей, могут запретить посещать матчи "Реала".

На данный момент клуб активно сотрудничает с полицией с целью искоренить практику перепродажи билетов. Добавим, что после класико поступили жалобы, что среди болельщиков Реала было слишком много фанатов Барселоны, которые праздновали голы каталонской команды.