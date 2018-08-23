"Реал" ищет клуб для Коэнтрау

Руководство "Реала" проведет переговоры с агентом защитника Фабиу Коэнтрау Жорже Мендешем. Как сообщает Marca, боссы мадридского клуба недовольны тем, что португалец не ищет себе новую команду, тогда как в "Реале" на него не рассчитывают – он даже не появлялся ни на одной тренировке в нынешнем сезоне.

По данным источника, "Реал" и Мендеш обсудят варианты трудоустройства Коэнтрау, чей контракт рассчитан до конца сезона. Вариант с арендой осложняет тот факт, что у португальца зарплата 4 миллиона евро в год.