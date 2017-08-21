"Реал" и Испания лидируют в рейтинге УЕФА

"Реал" заканчивает лето на первом месте в клубном рейтинге УЕФА, а Испания по-прежнему возглавляет рейтинг национальных ассоциаций, сообщает пресс-служба организации. После победы в Лиге чемпионов-2013/14 "Реал" перехватил лидерство у "Барселоны" – тогда коэффициент мадридцев составлял 161,542. Сейчас он достиг рекордных 176,999 очка, что на 22,100 очка больше, чем у занимающей второе место в рейтинге "Баварии".

Что касается рейтинга стран, то Испания обогнала Англию в сезоне-2012/13, а на данный момент опережает более чем на 25 пунктов идущую второй Германию. Англичане остаются третьими, дальше расположилась Италия. Франция и Россия, обошедшие Португалию, занимают пятое и шестое места соответственно.