23:33 10 февраля | ФУТБОЛ — Испания

"Реал" и "Барселона" проведут товарищеский матч в Майами?

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В рамках товарищеского турнира "Международный кубок чемпионов" в Майами этим летом между собой могут сыграть "Реал" и "Барселона", утверждает Marca. Организаторы соревнования не стали опровергать или подтверждать эту информацию, однако, согласно источнику, статусным матчем планируется открыть новый городской стадион "Хард Рок".

Тем не менее, отмечается, что "Реал" и "Барселона" во время предсезонных сборов стараются не пересекаться друг с другом, чтобы сохранить остроту класико для официальных встреч. Поэтому вероятность проведения контрольного матча между испанскими грандами крайне мала.

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