"Реал" и "Барселона" проведут товарищеский матч в Майами?

В рамках товарищеского турнира "Международный кубок чемпионов" в Майами этим летом между собой могут сыграть "Реал" и "Барселона", утверждает Marca. Организаторы соревнования не стали опровергать или подтверждать эту информацию, однако, согласно источнику, статусным матчем планируется открыть новый городской стадион "Хард Рок".

Тем не менее, отмечается, что "Реал" и "Барселона" во время предсезонных сборов стараются не пересекаться друг с другом, чтобы сохранить остроту класико для официальных встреч. Поэтому вероятность проведения контрольного матча между испанскими грандами крайне мала.