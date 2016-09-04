14:25 | ФУТБОЛ — Испания

"Реал" хочет продлить контракт с Кроосом

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"Реал" в ближайшее время начнет переговоры с полузащитником Тони Кроосом по поводу нового контракта, информирует Marca. Нынешнее соглашение рассчитано до 2020 года. Новый контракт с 26-летним игроком сборной Германии будет продлен еще на два или три года, а его финансовые условия будут улучшены. Напомним, что Кроос перешел в" Реал" из "Баварии" в 2014 году. За "Королевский клуб" на его счету 101 матч, в которых он забил четыре гола и отдал 28 голевых передач.

 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Slim Taller

Глупому барсоглору не нравится,когда хорошие игроки играют в лучшем клубе мира.

15:21

Урфин Джюс

pustot_ Обоснуй. Или просто лишь бы что-то написать?

14:48

pustot_

Перец идиёт....

14:36

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