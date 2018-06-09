"Реал" хочет переманить Тите из сборной Бразилии

"Реал" может пригласить на пост главного тренера команды Тите из сборной Бразилии. Как сообщает O Globo, руководство мадридского клуба хочет сделать предложение специалисту после ЧМ-2018, когда истекает контракт Тите с Бразильской конфедерацией футбола. В Бразилии Тите предложили контракт до 2022 года, но он взял паузу на раздумья. Агент Тите отказался комментировать информацию о том, что тренером интересуется "Реал".

Напомним, что "Реал" занялся поиском нового главного тренера после ухода Зинедина Зидана с этого поста по окончании минувшего сезона.