"Реал" хочет купить испанского защитника "Челси"

Мадридский "Реал" намерен вернуть своего воспитанника Маркоса Алонсо, который выступает за лондонский "Челси", информирует The Guardian.

Футболист провел всего один матч за мадридский клуб в 2010 году. После этого 27-летний защитник выступал за "Болтон Уондерерс", "Фиорентину" и "Сандерленд". В 2015 году перешёл в "Челси" за 27 миллионов евро, подписав контракт на 5 лет. За 2 сезона игрок провел 65 матчей за лондонский клуб, в которых забил 13 мячей.

По данным издания, "Реал" заинтересован в переходе. Отмечается, что "Челси" не сможет покупать игроков до января, а значит, не сможет сделать футболисту какое-то новое предложение.