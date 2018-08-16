15:51 | Футбол — Испания

"Реал" хочет купить испанского защитника "Челси"


Мадридский "Реал" намерен вернуть своего воспитанника Маркоса Алонсо, который выступает за лондонский "Челси", информирует The Guardian. 

Футболист провел всего один матч за мадридский клуб в 2010 году. После этого 27-летний защитник выступал за "Болтон Уондерерс",  "Фиорентину" и "Сандерленд". В  2015 году перешёл в "Челси" за 27 миллионов евро, подписав контракт на 5 лет. За 2 сезона игрок провел 65 матчей за лондонский клуб, в которых забил 13 мячей.

По данным издания, "Реал" заинтересован в переходе. Отмечается, что "Челси" не сможет покупать игроков до января, а значит, не сможет сделать футболисту какое-то новое предложение.

 

 

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